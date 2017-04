Année Benoîte Rencurel

Notre-Dame du Laus

Du 28 décembre 2017 au 28 décembre 2018, toutes les activités du sanctuaire vont offrir de puiser en Benoîte la force dans les épreuves, la patience dans les adversités, la simplicité dans le quotidien, l'espérance en la vie éternelle.

Dieu choisit une paysanne

Benoîte Rencurel naît en 1647 dans le village de Saint-Étienne-d'Avançon (Hautes-Alpes). Elle restera toute sa vie illettrée. Benoîte Rencurel voit Marie dès mai 1664 au Vallon des Fours, puis au Laus. La Mère de Dieu est apparue à Benoîte des centaines de fois durant 54 années. Qu'une femme laïque paysanne puisse être entendue, c'était quelque chose d'inconcevable à l'époque. Mais c'est bien Benoîte que le Ciel a choisie pour les plus longues apparitions officiellement reconnues dans le monde.

Une vocation très jeune

Benoîte avait 17 ans au moment des premières apparitions. Ces premières apparitions eurent lieu au «Vallon des fours», un lieu appelé ainsi car on y creusait la pierre pour la chauffer. C'est donc dans un véritable chantier que la Vierge Marie rejoint Benoîte. Comme aujourd'hui, le Ciel rejoint les jeunes dans tous leurs chantiers de vie : "Chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette voix ? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en route ? Je suis sûr que, même si le vacarme et la confusion semblent régner dans le monde, cet appel continue à résonner dans votre âme pour l'ouvrir à la joie complète." (Pape François, Lettre aux jeunes,13 janvier 2017)

Une vocation laïque

En juin 2016, le pape François disait : "Nous avons besoin de laïcs bien formés, animés par une foi sincère et limpide, dont la vie a été touchée par la rencontre personnelle et miséricordieuse avec l'amour de Jésus-Christ, qui ont une vision de l'avenir et qui ne sont pas fermés sur les petitesses de la vie. Nous avons besoin de laïcs qui prennent des risques, qui se salissent les mains, qui n'ont pas peur de se tromper."

Benoîte fait incontestablement partie de ces exemples de personnalités laïques fortes. La forme que prend son engagement chrétien est en avance sur son temps.

Geneviève Pasquier