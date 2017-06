S'apaiser

« Priez pour paix, douce Vierge Marie, Reine des cieux et du monde maistresse, Faites prier, par vostre courtoisie, Saints et saintes, et prenez vostre adresse Vers vostre fils, requérant sa hautesse. Qu'il lui plaise à son peuple regarder Que de son sang a voulu racheter, En déboutant guerre qui tout desvoie ; De prières ne vous veuillez lasser, Priez pour paix, le vrai trésor de joie ». C'est à la veille de la seconde guerre mondiale que Francis Poulenc (1899-1963) met en musique la première strophe d'un très beau poème de Charles d'Orléans (1394-1465) adressé à la Vierge Marie, aux prélats, aux princes et aux rois, au peuple enfin, pour qu'ils prient afin que la paix, ce « vrai trésor de joie », advienne enfin dans ce monde. Introduite par quelques mesures d'orgue, la pièce commence comme une berceuse, prend une tonalité plus suppliante, puis plus dramatique à l'évocation du sacrifice du Christ et de la « guerre qui tout dévoie »… Pour finir comme elle a commencé, berceuse, balancement de petit enfant dans les bras de sa mère, confiant et serein.

Priez pour paix Compositeur : Francis Poulenc Interprètes : Maîtrise de Metz dirigée par Christophe Bergossi. A écouter dans l’album : Les Petits chanteurs chantent Marie . ADF Bayard Musique.

La parole de ce jour

« Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. » (Mère Teresa)

► Soutenez Croire.com : vos dons nous aident à maintenir gratuit l'accès à ce parcours spirituel qui a pourtant un coût (droits d'auteur, frais techniques, etc.). Merci de votre engagement !

Christel Juquois