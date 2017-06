Prélude, Fugue et Variation

S'apaiser

Voici une pièce en trois parties de César Franck (1822-1890) pour orgue, dédiée à Camille Saint-Saëns qui était son ami. Le Prélude déroule sans hâte une mélodie toute simple et sans prétention, assez répétitive, comme une valse lente qui laisse un sentiment de douceur, de tranquillité lumineuse. Un mouvement lent, très court, de neuf mesures seulement, s'insère avant la Fugue, et sonne comme une protestation. Puis les aigus et les graves se disputent et se déploient dans la Fugue, chacun sur sa mélodie, pour se rejoindre à la fin sur de puissants accords. Enfin, la Variation reprend le thème du prélude développé sur un fond d'arpèges très rapides qui lui donne une grande fluidité. D'une sensibilité presque féminine admirablement servie par le jeu de l'interprète, c'est un magnifique tryptique plein de consolation et de sérénité qui apaisera les âmes souffrantes à la recherche de fraîcheur et de calme.

Prélude Compositeur : César Franck Interprètes : Sophie-Véronique Choplin. A écouter dans l’album : Sophie-Véronique Choplin au grand-orgue de Saint-Sulpice . ADF Bayard Musique.

La parole de ce jour

« Apprends à guérir tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. » (Lao Tseu)

► Soutenez Croire.com : vos dons nous aident à maintenir gratuit l'accès à ce parcours spirituel qui a pourtant un coût (droits d'auteur, frais techniques, etc.). Merci de votre engagement !

Christel Juquois