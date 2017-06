S'apaiser

Qui ne rêve de pouvoir dire un jour, en se retournant sur sa vie : Je peux partir en paix car j'ai vu le salut et la lumière ? Voici un magnifique Nunc Dimittis qui dit la joie de celui qui a trouvé la paix éternelle.

Composées par un homme qui avait depuis longtemps cessé de fréquenter les églises, les Vêpres ou Vigiles de Rachmaninov (1873-1943) sont considérées comme une des plus belles réalisations musicales de l'église orthodoxe russe du début du XXe siècle. Elles sont chantées a capella par un choeur à quatre voix augmenté d'une partie de basse profonde. Le Nunc dimittis proposé aujourd'hui est remarquable et Rachmaninov lui-même demanda qu'il soit joué lors de ses funérailles. Il débute par un solo de voix ténor et se termine par une descente du pupitre des basses profondes qui relève de la prouesse.

Maintenant tu laisses aller en paix Compositeur : Sergueï Rachmaninov Interprètes : Maîtrise de Metz dirigée par Christophe Bergossi. A retrouver dans le coffret : Vêpres, Magnificat et Motets. Les chefs-d'œuvre de la musique sacrée . ADF Bayard Musique.

La parole de ce jour

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » (Luc 2, 29-31)

► Soutenez Croire.com : vos dons nous aident à maintenir gratuit l'accès à ce parcours spirituel qui a pourtant un coût (droits d'auteur, frais techniques, etc.). Merci de votre engagement !

Christel Juquois