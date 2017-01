S'abandonner à la divine Providence

Providence

"On ne s'amuse plus à chercher (Dieu) dans les livres, dans les questions infinies et dans les sollicitudes intérieures ; on laisse le papier et les disputes, et Dieu se donne à l'âme et vient la trouver.

Elle ne cherche plus de chemin et la voie qui y conduit, Dieu lui-même lui fraie le chemin ; à mesure qu'elle avance, elle le trouve tracé et tout battu.



Tout ce qui lui reste à faire, c'est de se tenir ferme pour saisir Dieu qui s'offre directement à elle à chaque pas et à chaque moment, dans les divers objets qu'elle trouve sur son passage et qui ne cessent de se présenter successivement. L'âme n'a donc plus qu'à recevoir l'éternité divine dans l'écoulement des ombres du temps.



Dans l'abandon, l'unique règle est le moment présent ; l'âme y est légère comme une plume, fluide comme l'eau, simple comme l'enfant ; elle y est mobile comme une boule pour recevoir et suivre toutes les impressions de la grâce.



Ces âmes n'ont pas plus de consistance et de raideur qu'un métal fondu ; comme celui-ci prend tous les traits du moule où on le fait couler, ces âmes se plient et s'ajustent aussi facilement à toutes les formes que Dieu veut leur donner."



Jean-Pierre de CAUSSADE, L'Abandon à la divine Providence, DDB, 1966, p. 46-47.