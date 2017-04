Populorum progressio : dans le commerce international, rétablir une égalité de chances

Populorum Progressio

Malgré l’aide financière et technique qui leur est apportée, de nombreux pays ont du mal à se développer. Paul VI attribue ceci à un déséquilibre dans les termes de l’échange entre pays riches et pays pauvres que renforce le libéralisme économique. L’encyclique parle même de «distorsion croissante» entre les nations qui n’ont à vendre que des produits agricoles et des matières premières à des prix qu’elles ne contrôlent pas, et celles qui, grâce à leur maîtrise technologique, en tirent une plus-value.

Paul VI n’hésite pas à remettre en question «le principe fondamental du libéralisme» qui prévaut dans les échanges commerciaux (PP n. 58). La règle du libre-échange, explique-t-il, suppose que les partenaires soient dans une position d’égalité. Or à l’évidence, cette condition n’est pas remplie : les inégalités de départ entre économies développées et sous-développées, pays riches et pays pauvres conduisent inéluctablement à accentuer les déséquilibres entre pays riches et pays pauvres. En conséquence de quoi, «les peuples pauvres restent toujours pauvres, et les riches deviennent toujours plus riches» (PP n. 57). D’où cet appel à rendre le commerce international «humain et moral» en rétablissant « entre partenaires au moins une certaine égalité de chances» (PP n.61).

Paul VI sait que cette exigence qui relève de la justice sociale peut braquer les représentants des nations favorisées. Mais il les met devant leurs contradictions : quand les intérêts économiques de leurs pays sont en jeu, ils oublient vite les règles de la libre concurrence : «C’est ainsi qu’ils soutiennent souvent leur agriculture au prix de sacrifices imposés aux secteurs économiques plus favorisés. C’est ainsi encore que, pour soutenir les relations commerciales qui se développent entre eux, particulièrement à l’intérieur d’un marché commun, leur politique financière, fiscale et sociale, s’efforce de redonner à des industries concurrentes inégalement prospères des chances comparables» (PP n. 60). Or poursuit le texte, «on ne saurait user de deux poids et deux mesures. Ce qui vaut en économie nationale, ce qu’on admet entre pays développés, vaut aussi pour les relations commerciales entre pays riches et pays pauvres» (PP n. 61).

Il ne s’agit pas d’abolir le marché, poursuit le pape, mais «il faut le maintenir dans des limites qui le rendent juste et moral, et donc humain». Ceci passe notamment par des conventions internationales qui «poseraient des normes générales en vue de régulariser certains prix, de garantir certaines productions, de soutenir certaines industries naissantes» (PP n. 61). Le chantier est immense. Mais Paul VI dit garder espoir : «Un besoin plus senti de collaboration, un sens plus aigu de la solidarité finiront par l’emporter sur les incompréhensions et les égoïsmes.» (PP n. 64)

Dominique Greiner