Petit lexique du jardin biblique

Jardin

Arracher

Arracher, c’est déraciner, enlever violemment un végétal avec sa racine, comme les mauvaises herbes du jardin que l’on veut éradiquer. Spirituellement, ce sont les racines d’orgueil ou d’envie qui menacent d’étouffer notre vie spirituelle. « L’Éternel frappera Israël […] il arrachera Israël de ce bon pays qu’il avait donné à leurs pères […] parce qu’ils se sont fait des idoles » (Rois 14,15). Ne nous laissons pas étouffer !

Arroser

La semence ne peut germer et fructifier que si la pluie arrose la terre. Cette eau vivifiante et fécondante, c’est la Parole de Dieu. « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat » (Isaïe 55, 10). N’hésitons pas à nous exposer à cette pluie bienfaisante !

Croître

Croître, c’est grandir pour donner du fruit. Mais on ne grandit pas seul. Dieu travaille à nos côtés, silencieusement. « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment » (Marc 4, 26-34).

Cultiver

Cultiver, c’est fortifier, prendre soin. À ses disciples qui lui demandaient d’augmenter en eux la foi, Jésus propose de commencer par labourer, piocher, préparer le terrain, par la prière, mais aussi par la réflexion et les Écritures. Le reste incombe à Dieu. La foi c’est une relation vivante à cultiver avec Dieu, une relation qui se renouvelle chaque jour.

Donner du fruit

Dans la Bible, le fruit, c’est ce qui est produit par un être vivant. Dieu sème, plante et récolte mais c’est à l’homme qu’il revient de porter du fruit. C’est le désir éternel de Dieu pour l’homme, depuis la parole adressée à Adam et Ève dans le jardin d’Éden (« Fructifiez et multipliez-vous », Genèse 1, 22.28) jusqu’à celle du Christ : « La volonté de mon Père, c’est que vous portiez du fruit […] et un fruit qui demeure » (cf. Jean 15, 1-15). C’est encore le sens de la parabole des talents (Matthieu 25, 14-30). Comment porter du fruit ? « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments, rappelle Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15,5) Cette union avec le Christ nous entraîne dans le grand cycle de la vie, de la transformation et du renouvellement, à laquelle Jésus lui-même se soumet : « Si le grain de blé jeté en terre ne meurt pas, il reste seul ; s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jean 12, 24). Consentons-nous à cette loi de fructification ?

Fumer

Fumer la terre c’est l’enrichir. La supplication du cultivateur en faveur du figuier stérile est l’expression de cette ultime chance que Dieu laisse toujours à l’homme. « Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l’avenir… » (Luc 13,6-9). Ne désespérons jamais de nos sécheresses, de nos incapacités. Mais « fumons » notre vie spirituelle par la prière, l’étude des textes et la charité.

Germer

À l’homme revient la tâche de choisir la bonne terre, de la labourer, de la préparer pour recevoir la semence. Une fois la graine semée, rien ne sert de s’agiter. La germination nous échappe car elle appartient à Dieu. Patience !

Planter

Planter, c’est ficher en terre, comme Dieu plante Israël sur la Terre promise et saura lui donner de quoi vivre. « Elle était plantée dans un bon terrain, près d’une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique » (Ézéchiel 17,8). Les nombreux versets faisant allusion à la plante du pied expriment aussi cette sédentarisation d’Israël sur la Terre promise. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous » (Josué 1,3). S’enraciner pour habiter la terre.

Récolter

Dans les Écritures, le temps de la récolte du fruit, la moisson, est un temps de fête et de joie. C’est un aboutissement, marqué par des chants et des danses. « Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie » (Psaume 125, 5). Comme le rappelle la parabole du bon grain et de l’ivraie (Matthieu 13, 24-30), viendra aussi le temps où le Christ offrira définitivement au monde sa justice et sa paix et détruira tout le mal en nous et autour de nous. Confiance !

Semer

Semer, c’est mettre une graine en terre afin de la faire germer. « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et la mangèrent » (Matthieu 13,4). Accepter de ne pas savoir où va ce que l’on sème et laisser la récolte aux générations suivantes. « La semence est la parole de Dieu » (Luc 8, 11). Le témoignage personnel, en lui-même, est une forme puissante de catéchèse. La mission du chrétien, c’est d’évangéliser, d’annoncer la bonne nouvelle, sans se préoccuper des terres sur lesquelles elle tombe… Semons à tout vent.

Evelyne Montigny et Gilles Donada