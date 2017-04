La doctrine sociale, des repères pour discerner

Doctrine sociale

Pour qui voter en tant que chrétien ? Si la question revient inévitablement à l’approche de chaque élection, c’est que l’Église catholique et son enseignement social n’y répondent pas. Ou en tout cas, pas par un nom. D’abord, parce qu’elle considère elle-même qu’il n’existe pas de réponse évidente à cette question. Les débats et les dilemmes qui animent les chrétiens en période électorale le montrent bien. L’Église, d’ailleurs, souligne la légitimité de cette pluralité d’opinions et d’engagements politiques. «Le chrétien ne peut pas trouver un parti qui corresponde pleinement aux exigences éthiques qui naissent de la foi et de l’appartenance à l’Église», indique par exemple le Compendium dela doctrine sociale de l’Église. Et à ceux qui seraient tentés de présenter un parti ou un candidat comme « celui des chrétiens», la constitution Gaudium et spes, issue du concile Vatican II, répond clairement : «Personne n’a le droit de revendiquer d’une manière exclusive pour son opinion l’autorité de l’Église» (n. 43).

«Inutile de se lamenter sur l’absence du candidat idéal ou de l’homme providentiel !», exhortait récemment Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, dans une réflexion sur les prochaines élections. « Il n’y a bien sûr pas de “programme politique chrétien” clé en main directement révélé par le Christ», ajoutait-il. Pour autant, l’Église n’abandonne pas ses fidèles face à leur devoir démocratique.

«L’Église ne dicte pas de comportement, résume le Père Henri Madelin, jésuite. Mais la doctrine sociale présente un ensemble de principes, que les catholiques sont invités à utiliser pour se faire une opinion.» Quels sont ces principes ? On peut rappeler ici les plus importants : la recherche du bien commun, le droit de propriété et la destination universelle des biens, la solidarité et la subsidiarité.

Sur certains sujets, la doctrine sociale de l’Église se fait aussi plus précise, et peut exprimer une position claire sur des débats actuels. On pense par exemple au repos dominical ou au respect de la vie. Mais même ces points d’attention ne permettent pas toujours de dégager un «bon choix» objectif. «Même si un sentiment d’urgence peut exister sur certains sujets, l’ensemble d’un comportement politique ne doit pas être ramené à un seul point de la doctrine sociale», estime d’ailleurs le Père Henri Madelin.

Quant aux «points non négociables» énoncés en 2006 par Benoît XVI, appliqués strictement, ils disqualifient d’emblée tous les candidats à la présidentielle française. Or, la participation des fidèles à la vie politique est une exigence constante de l’Église. «Les catholiques (…) ne peuvent se désintéresser de ce qui touche à la vie en société, la dignité et l’avenir de l’homme», rappellent les évêques de France dans leur texte d’octobre 2016, Dans un monde qui change retrouver le sens du politique.

Dans l’isoloir, l’électeur catholique se retrouve donc au cœur de cette tension entre les principes découlant de sa foi, et l’imperfection d’un système politique et de ses acteurs. Et il n’a en fin de compte d’autre recours que son propre discernement. Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, intitulait d’ailleurs un texte récent sur les élections par cette formule, frustrante peut-être, mais jamais démentie : «Voter, c’est discerner».

Gauthier Vaillant