Christiane Singer, les mots comme chemin de vie

Christiane Singer

Elle aimait dire que sa passion des mots lui était venue toute petite. Et que dans la cour de récréation, déjà, sa maîtresse d’école la surprenait souvent entourée d’amies écoutant ses histoires, bien après que la cloche appelant au retour en classe avait sonné…

Écrivain, Christiane Singer l’était avec passion. Mais non pour le simple amour des mots et des jeux de langage, pas plus que pour la fierté de produire une œuvre à la première personne. Bien plus pour la charge émotionnelle ou l’intelligence dont les récits sont porteurs, pour l’ouverture qu’ils offrent sur la vie. « Un livre n’aura jamais primauté sur la vie », aimait-elle dire. Elle croyait aussi en la force de l’écriture, capable d’éveiller d’autres à la vie, de transmettre le goût d’une plongée en profondeur dans l’existence.

Christiane Singer est née à Marseille en 1943, fille d’un père juif et d’une mère chrétienne. Sa famille, d’origine austro-hongroise, avait trouvé refuge là, au hasard des bouleversements de la guerre. Cette enfance sur les bords de la Méditerranée, sur une terre métissée, va nourrir un style ardent, solaire, et un œcuménisme spirituel congénital.

Élève du conservatoire d’art dramatique de Marseille, elle poursuit ses études à Aix-en-Provence où elle obtient un doctorat en lettres modernes, puis enseigne à l’université de Bâle en Suisse. En 1968, elle rencontre le comte Georg von Thurn-Valsassina, qui deviendra son mari. En 1973, elle s’installe dans le château familial médiéval de Rastenberg, en Autriche, non loin de Vienne, et y élèvera ses fils, Dorian et Raphaël.

C’est après la naissance de son premier fils qu’elle arrête l’enseignement pour se consacrer à l’écriture. À la suite de quelques essais, elle rencontre le succès avecLa Mort viennoise, prix des libraires en 1979. Dans le genre romanesque, suivront Histoire d’âme (1988), Rastenberg (1996), Les Sept Nuits de la reine(2002) et Seul ce qui brûle (2006), ainsi qu’une dizaine d’essais spirituels, qui s’intéressent à des thèmes largement délaissés par deux siècles de théologie masculine : les sens, la chair, le mariage, la traversée des âges de la vie, le soin du vivant…

Parallèlement, elle anime des sessions au château de Rastenberg, où son mari architecte a imaginé pour elle la Lichtung (clairière), une construction de bois et de verre. Ses stages, inspirés de la Leibtherapie de Karl­fried Graf Dürckheim, disciple de Jung, mêlent marche, méditation, tai-chi, zen… « Elle proposait un très beau rituel de guérison des blessures familiales par un travail sur le corps. Pour certains, qui l’avaient connue d’abord par ses écrits, ce côté thérapeute était assez déroutant, témoigne Philip Perrin qui participa à plusieurs rencontres.Elle avait une grande qualité d’attention, de présence. Elle me disait souvent : « “Si un jour tu me vois partir en gourou, tu me le dis.” C’était la crainte de son père, qui lui répétait : “Ma fille, méfie-toi de la célébrité.” »

Depuis sa mort le 4 avril 2007, aucune association d’amis de Christiane Singer n’a vu le jour, malgré quelques discussions. Signe d’un charisme difficile à institutionnaliser. Mais ses écrits, traduits en dix langues, continuent de se transmettre de lecteur à lecteur s’encourageant mutuellement sur le chemin de la vie.

Ses livres

Romans

Les Cahiers d’une hypocrite, Albin Michel, 1965.

Vie et mort du beau Frou, Albin Michel, 1965.

Chronique tendre des jours amers, Albin Michel, 1976.

La Mort viennoise, Albin Michel, 1978. Prix des libraires 1979.

La Guerre des filles, Albin Michel, 1981. Prix Alice-Louis-Barthou de l’Académie française, 1982.

Histoire d’âme, Albin Michel, 1988. Prix Albert-Camus 1989.

Rastenberg, Albin Michel, 1996.

Les Sept Nuits de la reine, Albin Michel, 2002.

Seul ce qui brûle, Albin Michel, 2006.

Essais

Les Âges de la vie, 1983.

Une passion. Entre ciel et chair, 1992. Prix des écrivains croyants 1993.

Du bon usage des crises, Albin Michel, 1996.

Éloge du mariage, de l’engagement et autres folies, Albin Michel, 2000. Prix Anna-de-Noailles de l’Académie française 2000.

Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?, Albin Michel, 2001.

N’oublie pas les chevaux écumants du passé, Albin Michel, 2005.

Derniers fragments d’un long voyage, Albin Michel, 2007.

Selon les chiffres communiqués par Albin Michel, 650 000 livres de Christiane Singer en grand format et 200 000 dans la collection de poche « Espaces libres » ont été vendus.

Elodie Maurot